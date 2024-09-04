Во Львове продолжает расти количество пострадавших (видео)
Во Львове растет количество пострадавших в результате масштабного обстрела 4 сентября. На месте попаданий работают более 140 спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Львовской ОВА Андрея Годыка в эфире телемарафона и ГСЧС.
По словам Годыка, по состоянию на 12:00 известно о семи погибших, среди них трое детей. Младшему ребенку было 7 лет.
"Что касается пострадавших, раненых, то на данный момент обратились за медицинской помощью 53 человека. Им оказывается медпомощь в зависимости от уровня сложности. Наименьшему ребенку, который получил повреждения, шесть лет", - сказал он.
Заместитель главы Львовской ОВА отметил, что наибольшее количество повреждений - это осколочные, потому что большое количество окон было выбито ударной волной.
"Продолжаются аварийно-розыскные работы по объектам. Надеемся, что если кто-то находится под завалами, то он жив прежде всего", - добавил Годик.
В ГСЧС отмечают, что к ликвидации последствий обстрела от ГСЧС привлечены более 140 спасателей и 33 единицы спецтехники. По словам спасателей, по состоянию на 11:30 было известно о 47 пострадавших.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что наибольшая сложность ликвидации последствий в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала. Под ним могут быть еще люди.
Что известно об обстреле Украины 4 сентября
Сегодня ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 13 ракет разных типов и 29 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили семь ракет и 22 дрона.
Россия атаковала Львов, были попадания в двух районах. В результате атаки повреждено более 70 домов, большинство из них - историческое наследие. В результате атаки погибли семь человек, среди жертв трое детей. Десятки людей получили ранения, в том числе дети.
Как выглядит Львов после российской атаки - в материале РБК-Украина.
Кроме того, под удар врага попал Кривой Рог. Там серьезно поврежден отель. Пять человек получили ранения.
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