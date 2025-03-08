В Польше ответили на идею Орбана о референдуме по Украине

В Польше отреагировали на предложение венгерского премьера Виктора Орбана провести в Венгрии референдум касательно членства Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в соцсети X польского министра иностранных дел Радослава Сикорского.

"Венгрия намерена провести референдум касательно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно посмотреть результаты референдума в ЕС касательно членства Венгрии Орбана", - саркастически написал Сикорский.

Отношения Венгрии и Польши

Отношения между Польшей и Венгрией долгое время были дружественными, особенно на фоне их общего евроскептицизма и конфликтов с ЕС касательно верховенства права. Варшава и Будапешт даже часто поддерживали друг друга в спорах с Брюсселем. Но в последние годы отношения между ними испортились.

Польша решительно поддерживает Украину, предоставляя ей военную и гуманитарную помощь, тогда как Венгрия под руководством Орбана занимает пророссийскую позицию, тормозя санкции против Москвы и блокируя военную помощь Киеву. Это очень напрягло отношения между Варшавой и Будапештом.

Также Польшу раздражает поведение Орбана в ЕС. Например, его постоянные блокировки решений и попытки договариваться с Кремлем ослабляют общую европейскую позицию. В то же время Будапешт обижается на то, что Варшава все больше сближается с Брюсселем.