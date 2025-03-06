Лидеры ЕС попытаются обойти вето Орбана на военные расходы и помощь Украине

Лидеры стран ЕС соберутся на экстренный саммит 6 марта, чтобы обсудить увеличение оборонных расходов и помощь Украине. Венгрия - единственная страна, которая выступает против.

ЕС уже предпринимает шаги, чтобы обойти Будапешт, поскольку он стремится сохранить поддержку Украины против российской агрессии и нарастить европейскую оборонную промышленность. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что существуют планы по формированию партнерства между странами, которое может обойти любую оппозицию.

Несколько инициатив, объявленных на этой неделе президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, не требуют поддержки всех государств-членов. Они включают 150 млрд евро в виде новых займов и предоставление государствам-членам большего финансового пространства для маневра при расходах на оборону.

Но чиновники и дипломаты говорят, что масштабы проблемы, с которой сталкивается Европа, потребуют от нее более радикальных мер, и что обсуждение перейдет к более крупному пакету. Одним из способов было бы привлечь еще сотни миллиардов за счет совместного долга, против чего Орбан выступал с тех пор, как неохотно согласился на это во время пандемии COVID. Для этого требовалось единогласное решение.

Поиск способа справиться с Орбаном "становится экзистенциальным для ЕС", - заявила Катажина Писарска, председатель Варшавской конференции по безопасности. "То, чего я ожидаю в ближайшие недели, - это попытка обойти Венгрию посредством более тесного сотрудничества и схем типа коалиции желающих".

Спешка получить деньги началась после того, как президент США Дональд Трамп остановил помощь Украине на этой неделе в результате своего теперь уже печально известного столкновения с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Это побудило страны по всей Европе срочно пересмотреть свои бюджеты способом, знакомым по европейскому долговому кризису и пандемии COVID, с Германией во главе.

Белая ворона

Орбан, выступающий против предоставления Украине оружия для ее защиты и гарантий безопасности для сдерживания России в будущем, стал единственным лидером ЕС, который полностью поддержал новую администрацию США.

Венгрия была единственной европейской страной, которая проголосовала вместе с США против резолюции ООН, осуждающей Россию за вторжение в Украину. Орбан также поздравил Трампа после ссоры в Белом доме.

Во время закрытого обсуждения посланников ЕС 4 марта Венгрия поставила под сомнение планы финансирования, выразив фундаментальную обеспокоенность относительно возможности совместного заимствования, сообщили осведомленные источники. Орбан дал понять, что готов наложить вето на совместное заявление на чрезвычайном саммите 6 марта.

Одной из самых сложных задач будет найти способ обойти оппозицию Венгрии, сказал представитель европейского правительства. Лидеры планируют войти в комнату с целью привлечь Орбана с самого начала, однако, по словам другого представителя, у этого мало шансов на успех. Однако настроение таково, что ЕС не станет заложником одного государства-члена.

Для Орбана такое балансирование на грани является нормой, несмотря на то, что ЕС принимает беспрецедентные финансовые санкции против Венгрии. И он может снова пойти на компромисс, особенно когда дело дойдет до расходов на наращивание мощностей по производству военной техники.

Венгрия развивает свою оборонную промышленность совместно с немецким гигантом Rheinmetall AG, и приток дополнительных денег помог бы разваливающейся экономике как раз в тот момент, когда Орбан сталкивается со своим самым реальным политическим соперником с момента возвращения к власти в 2010 году. Следующие выборы должны состояться следующей весной.

Орбан заявил, что разногласия по поводу поддержки ЕС для Украины "непреодолимы". Но попытки найти общую почву для безопасности - это "стратегический вопрос", независимый от войны в Украине, сказал он на брифинге в Будапеште. "Я вижу больше шансов на соглашение по этому вопросу", - сказал Орбан.

В прошлом ЕС удавалось обходить оппозицию Орбана, подбрасывая средства или предлагая Будапешту заверения по другим вопросам, таким как энергетическая безопасность. Однажды, когда Орбан пригрозил наложить вето на приглашение ЕС Украине начать переговоры о членстве в конце 2024 года, канцлер Германии Олаф Шольц убедил его пойти на кофе-брейк, чтобы оставшиеся 26 лидеров могли проголосовать беспрепятственно.

Некоторые лидеры, такие как премьер-министр Италии Джорджия Мелони, показали, что Орбан может быть податливым перед принятием важных решений. Она провела с ним три встречи во время саммита в начале прошлого года, прежде чем ЕС удалось заключить соглашение о пакете помощи в размере 50 млрд евро для Украины.

Варианты решения проблемы

Все это было до Трампа, чья победа на выборах снова придала смелости Венгрии. Президент США бросился на переговоры с Владимиром Путиным в поисках быстрой сделки. Орбан считает обоих близкими союзниками.

"Орбан чувствует себя на коне", - сказал Даниэль Хегедус, региональный директор по Центральной Европе в Германском фонде Маршалла в Берлине. "Вот почему будет почти невозможно убедить или уговорить Орбана поддержать поставки оружия ЕС или гарантии безопасности для Украины".

По словам дипломата ЕС, председатель Европейского совета Антониу Коша попытается найти консенсус с Орбаном во время саммита 6 марта, но если это не удастся, блок сосредоточится на способах обойти его, а не на препирательствах до утра.

В то же время основным вариантом поддержки Украины является работа группы государств-членов ЕС вместе с Великобританией над пакетом гарантий безопасности, которые позволят обеспечить сохранение любого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

"Я думаю, что коалиция желающих - это именно то, что нам нужно, чтобы обойти некоторые препятствия на пути принятия решений на основе консенсуса в Европейском союзе там, где это необходимо", - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Все это может просто отсрочить на несколько месяцев решающий момент, когда блок должен будет возобновить санкции против России, включая заморозку активов российского центрального банка и множество финансовых, торговых и энергетических ограничений.

Орбан неоднократно заявлял, что хочет отмены санкций, и, скорее всего, он снова будет настаивать на этом, особенно если появятся признаки того, что США готовы смягчить некоторые из своих санкций.

Чиновники ЕС уже думают о способах сохранения санкций с помощью мер, требующих большинства голосов, или инициатив на уровне государств-членов, если Орбан попытается их заблокировать. Но это будет нелегко, поскольку законодательство основано на единогласии.

Ясно, что Брюсселю необходимо пересмотреть то, как он формулирует внешнюю политику, считает Писарска из Варшавы. "В ЕС давно назрела необходимость осознать, что нынешняя система устарела и не позволяет реагировать с необходимой срочностью".