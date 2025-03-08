У Польщі відповіли на ідею Орбана про референдум щодо України

У Польщі відреагували на пропозицію угорського прем'єра Віктора Орбана провести в Угорщині референдум щодо членства України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в соцмережі X польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

"Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво побачити результати референдуму в ЄС щодо членства Угорщини Орбана", - саркастично написав Сікорський.

Відносини Угорщини та Польщі

Відносини між Польщею та Угорщиною довгий час були дружніми, особливо на тлі їхнього спільного євроскептицизму та конфліктів із ЄС щодо верховенства права. Варшава та Будапешт навіть часто підтримували одне одного у суперечках із Брюсселем. Але в останні роки відносини між ними зіпсувалися.

Польща рішуче підтримує Україну, надаючи їй військову та гуманітарну допомогу, тоді як Угорщина під керівництвом Орбана займає проросійську позицію, гальмуючи санкції проти Москви й блокуючи військову допомогу Києву. Це дуже напружило відносини між Варшавою та Будапештом.

Також Польщу дратує поведінка Орбана в ЄС. Наприклад, його постійні блокування рішень і намагання домовлятися з Кремлем послаблюють спільну європейську позицію. Водночас Будапешт ображається на те, що Варшава дедалі більше зближується з Брюсселем.