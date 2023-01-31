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В Польше ответили, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16

Новина українською →
Варшава, Вторник 31 января 2023 14:31
В Польше ответили, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16 Фото: в Польше ответили, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16 (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Польша на данный момент не ведет переговоры по поставкам Украине истребителей F-16, которые находятся на вооружении страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра национальной обороны Польши Войцеха Скуркевича, которого цитирует местное издание Niezalezna.PL.

Как пишет издание, этому заявлению поспособствовало оживленное обсуждение оппозиционных политиков теории о том, что якобы "польская сторона будет рассматривать возможность передачи Украине польских истребителей F-16 вместо МиГ-29".

Инициировал обсуждение этой темы в сети депутат левых Павел Крутул, входящий в комиссию Сейма по вопросам обороны, считающий возможную передачу украинской стороне угрозой "разоружения Польши".

"Если Минобороны передаст Украине польские истребители F-16 вместо российских МИГ-29, это означает, что мы разоружаемся!!!" - написал польский депутат на своей странице Twitter.

На что отреагировал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, ответивший ему в комментариях под постом.

"Нет темы передачи польских F-16", - коротко написал Войцех Скуркевич.

В Польше ответили, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16

Напомним, что сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать Украине самолеты F-16. Но отметил, что это возможно только в координации с НАТО.

Напомним, что 30 января журналисты спросили президента США Джо Байдена, намерен ли Вашингтон передавать Украине истребители, на что тот сказал: "Нет".

После чего в Белом доме защитили позицию Байдена, объяснив это тем, что украинцы якобы получают большое количество военной помощи.

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