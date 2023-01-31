У Польщі відповіли, чи ведуть переговори щодо передачі Україні літаків F-16

Польща на цей момент не веде переговорів стосовно постачання Україні винищувачів F-16, які є на озброєнні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра національної оборони Польщі Войцеха Скуркевича, якого цитує місцеве видання Niezalezna.PL.

Як пише видання цій заяві посприяло жваве обговорення опозиційних політиків теорії, що буцімто "польська сторона розглядатиме можливість передачі Україні польських винищувачів F-16 замість МіГ-29".

Ініціював обговорення цієї теми в мережі депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони, який вважає можливу передачу українській стороні загрозою "роззброєння Польщі".

"Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МІГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось!!!" - написав польський депутат на своїй сторінці Twitter.

На що відреагував заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, який відповів йому в коментарях під постом.

"Немає теми передачі польських F-16", - коротко написав Войцех Скуркевич.