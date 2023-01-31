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В Белом доме защитили решение Байдена не отправлять F-16 в Украину

Новина українською →
США, Вторник 31 января 2023 05:56
В Белом доме защитили решение Байдена не отправлять F-16 в Украину Фото: координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Белом доме защитили решение президента США Джо Байдена не отправлять истребители F-16 в Украину.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, сейчас Украина получает большое количество военной помощи, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эта помощь должна помочь ВСУ зимой и весной.

"Решение о танках - и это было не только решение США, но и немцев, а до этого британцев - на самом деле было сделано для помощи Украине опередить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной. Следовательно, это был один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать средства, которые потребуются Украине, когда погода улучшится - и мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление", - заявил он.

Напомним, что президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украину истребители F-16.

До этого 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины. Однако никаких запросов страна еще не получала.

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