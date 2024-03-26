В Польше открывается регистрация на выплаты для беженцев: как получить помощь

Украинские беженцы в Польше смогут подать заявку на денежную помощь в размере 850 злотых в течение трех месяцев. Регистрация продлится до 29 марта.
Кто может получить выплаты и как это сделать, РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.
В Польше открывается регистрация на участие в программе финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Помощь основал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с организацией Oxfam. 27 марта открывается третья и последняя регистрация на выплаты.
Финансовая поддержка предусмотрена в размере 850 злотых в форме трех выплат (всего 25,2 тыс. грн). Средства будут предоставлять беженцам, проживающим в семи воеводствах: Подкарпатское, Нижнесилезское, Мазовецкое, Поморское, Любушское, Варминско-Мазурское, Западно-Поморское. Участие в программе могут принимать люди таких уязвимых категорий:
Заявку следует заполнить на одно домохозяйство. Необходимо указать номер, по которому представители организации будут связываться. Если человек подходит по условиям программы, с ним свяжется консультант. Во время онлайн-встречи нужно будет подтвердить предоставленную ранее информацию. В частности, нужно будет подготовить документы: удостоверение личности, паспорт, справку об инвалидности, безработице.
За дополнительной информацией можно обращаться: 800 11 22 33 (горячая линия), e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.
Напомним, мы писали, что в Украине началась регистрация на денежную помощь в шести областях. Выплаты предоставляет Эстонский совет по делам беженцев в Украине.
Также мы рассказывали, что пострадавшие от войны украинцы могут получить финансовую помощь до 3000 грн. Попросить поддержку можно через социальный проект благотворительной организации Direct Help.
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