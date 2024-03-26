У Польщі відкривається реєстрація на виплати для біженців: як отримати допомогу

Українські біженці у Польщі зможуть подати заявку на грошову допомогу у розмірі 850 злотих упродовж 3 місяців. Реєстрація триватиме до 29 березня.
Хто може отримати виплати та як це зробити, РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.
У Польщі відкривається реєстрація на участь у програмі фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Допомогу започаткував Перемишльський відділ об'єднання українців у Польщі у співпраці з організацією Oxfam. 27 березня відкривається третя і остання реєстрація на виплати.
Фінансова підтримка передбачена у розмірі 850 злотих у формі трьох виплат (разом 25,2 тис. грн). Кошти надаватимуть біженцям, які проживають у семи воєводствах: Підкарпатське, Нижньосілезьке, Мазовецьке, Поморське, Любуське, Вармінсько-Мазурське, Західнопоморське. Участі в програмі можуть брати люди таких вразливих категорій:
Заявку треба заповнити на одне домогосподарство. Необхідно вказати номер, за якими представники організації будуть зв'язуватися. Якщо людина підпадає під умови участі в програмі, з нею зв’яжеться консультант. Під час онлайн-зустрічі треба буде підтвердити надану раніше інформацію. Зокрема, треба буде підготувати документи: посвідчення особи, паспорт, довідку про інвалідність, безробіття.
За додатковою інформацією можна звертатися: 800 11 22 33 (гаряча лінія), e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.
Нагадаємо, ми писали, що в Україні почалася реєстрація на грошову допомогу у шести областях. Виплати надає Естонська рада у справах біженців в Україні.
Також ми розповідали, що українці, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу до 3000 грн. Попросити про підтримку можна через соціальний проект благодійної організації Direct Help.
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