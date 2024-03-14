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Благотворители со всего мира. Как украинцам получить помощь до 3000 гривен

Киев, Украина, Четверг 14 марта 2024 14:08
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Благотворители со всего мира. Как украинцам получить помощь до 3000 гривен Фото: Денежная помощь (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь до 3000 грн. Попросить поддержку можно через социальный проект благотворительной организации Direct Help.

Средства могут отправить благотворители со всего мира, сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу United4Ukraine.

Благотворительная организация Direct Help реализует социальный проект, согласно которому человек из любой страны мира имеет возможность перевести финансовую помощь украинцу, который пострадал от войны. Сумма помощи – до 3000 грн.

Чтобы получить помощь, нужно:

  • создать свой профиль;
  • предоставить информацию о себе;
  • объяснить, почему решили попросить помощь;
  • указать, на что будут потрачены полученные деньги.

Администраторы рассмотрят профиль человека и отправят на электронную почту соответствующее письмо. После положительного ответа профиль смогут просматривать благотворители и по желанию присылать деньги.

Форму регистрации можно найти на странице проекта или написать в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook.

Напомним, украинцам напомнили, куда подать заявление о получении помощи для переселенцев.

Также мы писали, что Норвежский совет по делам беженцев в феврале открыл регистрацию на получение денежной помощи. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий людей.

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Благодійна організація Внутренне перемещенные лица Денежные переводы
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