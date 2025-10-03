ua en ru
Политика
В мире

В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки военных ВСУ

Польша, Пятница 03 октября 2025 03:54
В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки военных ВСУ Фото: польские военные на полигоне (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки украинских военнослужащих Camp Jomsborg. Он может одновременно вместить до 1200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Как сообщил заместитель Министра обороны Украины Евгений Мойсюк, учебный центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии.

Он должен обеспечить подготовку Сил обороны и усилить обмен боевым опытом между военными ВСУ и НАТО.

"Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам", - сообщил Мойсюк.

Учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши. Он является элементом поддержки Украины со стороны НАТО и создает основу для дальнейшего сотрудничества в развитии оборонного потенциала.

Церемонию открытия центра посетили Вице-премьер-министр, Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик, Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а также представители других государств-членов НАТО.

В центре уже находятся 250 норвежских инструкторов. Ожидается, что вскоре к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.

Взаимодействие ВСУ с европейскими партнерами

Ранее РБК-Украина со ссылкой на высокую представительницу ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каю Каллас сообщало, что европейские государства планируют отправить военных инструкторов в Украину в рамках тренировочной миссии по подготовке украинской армии EUMAM. Но это произойдет только после завершения войны и будет частью гарантий безопасности.

По словам Каллас, Евросоюз сейчас является крупнейшим партнером Украины в подготовке военных и проводит для украинских солдат большое количество тренировочных курсов. Всего с момента старта программы подготовку там прошли 80 тысяч военных.

В апреле прошлого года бригада полиции "Ярость" показала видео учений с инструкторами НАТО, где бойцы имели возможность овладеть различными видами вооружения.

