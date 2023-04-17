В Польше пройдут крупнейшие военные учения: участие примут солдаты стран НАТО

В Польше сегодня, 17 апреля, начали подготовку к крупнейшим военным учениям Anakonda-23. В тренировках примут участие около 13 тысяч солдат, в том числе из стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter .

"На востоке и севере Польши началась подготовка и передислокация войск к активной части Anakonda-23 - девятых крупнейших циклических учений с участием почти тринадцати тысяч военнослужащих польской армии, а также армий стран-членов и партнеров Альянса", - написал Блащак.

В ходе учений Anakonda-23 проверяют способность ключевых командных органов польской армии сотрудничать с системой и выбранными элементами командных структур НАТО.

Целью является достижение способности проводить оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз.