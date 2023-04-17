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У Польщі відбудуться найбільші військові навчання: участь візьмуть солдати країн НАТО

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Понеділок 17 квітня 2023 16:19
У Польщі відбудуться найбільші військові навчання: участь візьмуть солдати країн НАТО Фото: у Польщі відбудуться найбільші військові навчання (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Іван Носальський

У Польщі сьогодні, 17 квітня, розпочали підготовку до найбільших військових навчань Anakonda-23. У тренуваннях візьмуть участь близько 13 тисяч солдатів, зокрема з країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter.

"На сході та півночі Польщі розпочалася підготовка та передислокація військ до активної частини Anakonda-23 - дев'ятих найбільших циклічних навчань за участю майже тринадцяти тисяч військовослужбовців польської армії, а також армій країн-членів та партнерів Альянсу", - написав Блащак.

Під час навчань Anakonda-23 перевіряють здатність ключових командних органів польської армії співпрацювати з системою та обраними елементами командних структур НАТО.

Метою є досягнення здатності проводити оборонну операцію в умовах звичайних та гібридних загроз.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Естонію минулого тижня приїхали понад 70 морських піхотинців США. Вони братимуть участь у військових навчаннях.

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