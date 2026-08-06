В Польше вандалы повредили украинский военный мемориал, посольство отреагировало

Акт вандализма по отношению к украинскому месту памяти состоялся в урочище Белосток вблизи села Лиски Люблинского воеводства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства Украины в Республике Польша в Facebook.
Украинские дипломаты выразили глубокое возмущение этим позорным инцидентом в Польше.
Так, неизвестные снова совершили надругательство над памятным местом, где чествуют погибших украинских воинов:
"Любые проявления разрушения, разорения или умышленного повреждения мест памяти неприемлемы", - заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что все места захоронений и памятные знаки в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами и христианскими ценностями должны:
Фото: поврежденное вандалами место памяти украинских воинов в урочище Белосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)
"Особое беспокойство вызывает то, что этот инцидент происходит на фоне роста количества проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше, в частности, сообщениям об актах агрессии и нападениях на граждан Украины", - уточнили они.
Посольство Украины призывает компетентные органы Республики Польша безотлагательно:
Ранее РБК-Украина писало, что в польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины. Консульство Украины уже отреагировало на этот инцидент.
Также 1 августа польская полиция задержала 76-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на 40-летнюю гражданку Украины в городе Гдыня.