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В Польше вандалы повредили украинский военный мемориал, посольство отреагировало

15:46 06.08.2026 Чт
2 мин
Подобное надругательство над памятниками происходит не впервые
aimg Елена Бджола
Фото: поврежденное вандалами место памяти украинсих воинов в урочище Белосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce) 

Акт вандализма по отношению к украинскому месту памяти состоялся в урочище Белосток вблизи села Лиски Люблинского воеводства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства Украины в Республике Польша в Facebook.

Посольство Украины жестко отреагировало

Украинские дипломаты выразили глубокое возмущение этим позорным инцидентом в Польше.

Так, неизвестные снова совершили надругательство над памятным местом, где чествуют погибших украинских воинов:

  • повредили его,
  • нарушили надлежащее состояние объекта.

"Любые проявления разрушения, разорения или умышленного повреждения мест памяти неприемлемы", - заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что все места захоронений и памятные знаки в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами и христианскими ценностями должны:

  • оставаться вне политических споров,
  • быть объектами уважения.

Фото: поврежденное вандалами место памяти украинских воинов в урочище Белосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)

"Особое беспокойство вызывает то, что этот инцидент происходит на фоне роста количества проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше, в частности, сообщениям об актах агрессии и нападениях на граждан Украины", - уточнили они.

Дипломаты призвали власти Польши

Посольство Украины призывает компетентные органы Республики Польша безотлагательно:

  • провести необходимые процессуальные действия,
  • установить все обстоятельства инцидента,
  • привлечь виновных лиц к ответственности,
  • обеспечить восстановление поврежденного места памяти.

Ранее РБК-Украина писало, что в польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины. Консульство Украины уже отреагировало на этот инцидент.

Также 1 августа польская полиция задержала 76-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на 40-летнюю гражданку Украины в городе Гдыня.

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