В Польше вандалы повредили украинский военный мемориал, посольство отреагировало

Посольство Украины жестко отреагировало

Украинские дипломаты выразили глубокое возмущение этим позорным инцидентом в Польше.

Так, неизвестные снова совершили надругательство над памятным местом, где чествуют погибших украинских воинов:

повредили его,

нарушили надлежащее состояние объекта.

"Любые проявления разрушения, разорения или умышленного повреждения мест памяти неприемлемы", - заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что все места захоронений и памятные знаки в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами и христианскими ценностями должны:

оставаться вне политических споров,

быть объектами уважения.

Фото: поврежденное вандалами место памяти украинских воинов в урочище Белосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)

"Особое беспокойство вызывает то, что этот инцидент происходит на фоне роста количества проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше, в частности, сообщениям об актах агрессии и нападениях на граждан Украины", - уточнили они.

Дипломаты призвали власти Польши

Посольство Украины призывает компетентные органы Республики Польша безотлагательно: