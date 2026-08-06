У Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал, посольство відреагувало

Раніше РБК-Україна писало, що у польському Кожухові невідомі напали на трьох українців, які ввечері відпочивали біля своєї машини. Консульство України вже відреагувало на цей інцидент.

Також 1 серпня польська поліція затримала 76-річного чоловіка. Його підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України у місті Гдиня.