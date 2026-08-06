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У Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал, посольство відреагувало

15:46 06.08.2026 Чт
2 хв
Подібна наруга над пам'ятниками відбувається не вперше
aimg Олена Бджола
Фото: пошкоджене вандалами місце пам'яті українських воїнів в урочищі Білосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce) 

Акт вандалізму щодо українського місця пам’яті відбувся в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Посольство України в Республіці Польща у Facebook.

Посольство України жорстко відреагувало

Українські дипломати висловили глибоке обурення цим ганебним інцидентом у Польщі.

Так, невідомі особи знову здійснили наругу над пам’ятним місцем, де вшановують загиблих українських воїнів:

  • пошкодили його,
  • порушили належний стан об’єкта,.

"Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними", - заявили у посольстві.

Дипломати зазначили, що попри все місця поховань і пам’ятні знаки відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей мають:

  • залишатися поза політичними суперечками,
  • повинні бути об’єктами поваги.

Фото: пошкоджене вандалами місце пам'яті українських воїнів в урочищі Білосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)

"Особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема повідомлень про акти агресії та напади на громадян України", - уточнили вони.

Дипломати закликали владу Польщі

Посольство України закликає компетентні органи Республіки Польща невідкладно:

  • провести необхідні процесуальні дії,
  • встановити всі обставини інциденту,
  • притягнути винних осіб до відповідальності,
  • забезпечити відновлення пошкодженого місця пам’яті.

Раніше РБК-Україна писало, що у польському Кожухові невідомі напали на трьох українців, які ввечері відпочивали біля своєї машини. Консульство України вже відреагувало на цей інцидент.

Також 1 серпня польська поліція затримала 76-річного чоловіка. Його підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України у місті Гдиня.

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УкраїнаПольщаВандали