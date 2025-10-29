В Польше и Германии растет недовольство из-за наплыва беженцев из Украины, - Politico

Напряжение в Германии

Представители консервативной партии канцлера Фридриха Мерца заявили, что общественная поддержка Украины может уменьшиться, если в стране будет расти количество мужчин, которые избегают военной службы.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну", - сказал в комментарии Politico депутат Юрген Хардт.

Он подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину, но эмиграционные тенденции следует контролировать.

Польша

В Польше с критикой выступила ультраправая партия "Конфедерация", заявив, что государство не может "быть убежищем для мужчин, которые должны защищать Украину".

Политики отметили, что присутствие таких беженцев является финансовым бременем для польских налогоплательщиков.

Статистика пересечения границ

После ослабления правил выезда из Украины количество мужчин, выезжающих в соседние страны, резко возросло. По данным польской пограничной службы, только за два месяца после изменения законодательства границу с Польшей пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18-22 года - почти вдвое больше, чем раньше.

В Германии ситуация похожая: количество молодых мужчин, прибывших в страну, выросло с 19 в неделю в августе до более 1,5 тысячи в неделю в октябре.

Перед зимой - новая волна споров

Как пишет издание, аналитики ожидают, что с приближением зимы и возможными энергетическими проблемами в Украине дискуссии в ЕС будут только обостряться. На этом фоне ультраправые силы в обеих странах пытаются использовать тему украинских беженцев для усиления своего влияния.

Дебаты по социальным выплатам

Германия и Польша принимают больше всего украинских беженцев в Европейском Союзе. Около 1,2 миллиона человек, которые бежали из Украины после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, проживают в Германии. А почти миллион - в Польше.

Несмотря на то, что украинцы составляют более 6 процентов польской рабочей силы и вносят значительный вклад в экономический рост, ультраправые политики утверждают, что они получают слишком много социальных выплат. Президент Польши Кароль Навроцкий недавно наложил вето на закон о помощи украинцам, заявив, что выплаты должны получать только те, кто работает и платит налоги в Польше.

Подобные требования неоднократно выдвигала ультраправая партия "Альтернатива для Германии", которая сейчас лидирует в опросах. Кроме требования прекратить выплату социальной помощи украинцам, партия известна своим скептицизмом относительно военной помощи Украине.

Согласно данным агентства занятости страны, около 490 000 граждан Украины трудоспособного возраста получают пособие по долгосрочной безработице в Германии.

Коалиция Мерца, которая находится под растущим бюджетным давлением и в целом хочет сократить расходы на социальное обеспечение, работает над законопроектом, который будет лишать права на такие выплаты.

"Многие люди имеют неоднозначные чувства относительно того, как нам следует обращаться с молодыми украинскими мужчинами призывного возраста, которые сбежали к нам и, возможно, получают социальные выплаты. Это понятно", - сказал Politico депутат от Социал-демократической партии Себастьян Фидлер.

Он добавил, что его фракция не видит необходимости действовать немедленно, в отличие от консерваторов Мерца.

"Парламентская группа СДПГ в Бундестаге по-прежнему предана поддержке Украины по мере наших возможностей. Часть наших отношений с Украиной также означает, что мы не диктуем ей, когда ее собственные граждане могут въезжать и выезжать из страны. Принципиально не является работой Германии решать, каких молодых людей Украина отправляет на войну, а каких нет", - сказал он.