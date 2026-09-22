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В Польше и Латвии подняли в небо боевую авиацию из-за угрозы атаки дронами

00:05 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: уведомления получили жители приграничных регионов Польши и Латвии (Getty Images)

В понедельник поздно вечером, 21 сентября, в Польше и Латвии подняли в небо боевую авиацию из-за угрозы воздушной атаки. Это происходит на фоне массированной дроновой атаке по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты в Х Государственного центра безопасности Польши и армии Латвии.

В первую очередь авиацию в небо подняли в Латвии. Согласно публикации в 22:09, в армии заявили, что для муниципалитета Краслава (находится на границе с Беларусью) есть возможная угроза в воздушном пространстве.

"Сообщаем вам о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. На данный момент никаких дополнительных действий не требуется. В случае изменения ситуации вы получите уведомление на свой мобильный телефон о необходимых действиях", - говорится в публикации.

Также там добавили, что истребители, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона, приведены в боевую готовность.

Уже в 22:48 авиацию подняли в Польше. Причиной тому стала атака дронами России по Украине, которые летят в направлении западных областей страны. В связи с этим в Польше отправили предупреждение жителям Люблинского воеводства.

"Внимание! Воздушное нападение России на территорию Украины. Ситуация отслеживается. В воздушном пространстве Республики Польша действует польская авиация. Ждите дальнейших сообщений", - сказано в публикации.

РФ атакует Европу

Напомним, на днях в Бюро национальной безопасности Польши заявили, что спецслужбы России активизировали действия против инфраструктуры Европы, которая обеспечивает помощь Украине. Среди целей Москвы - железная дорога, мосты и границы.

Также мы писали, что Польша установит сирены на границе с Украиной. Причиной тому являются российские атаки.

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