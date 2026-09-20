Польша установит сирены на границе с Украиной из-за атак РФ

Польша расширяет сеть сирен экстренного оповещения на востоке страны из-за роста рисков от российских обстрелов вблизи границы с Украиной.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

Для чего расширяют сеть сирен

По словам главы МВД, Польша установила более 1000 автоматических сирен тревоги вдоль восточной границы.

Для сравнения: в начале 2024 года в регионе функционировало лишь около 30 сирен с возможностью дистанционного запуска, в то время как их количество выросло почти до 350.

Марцин Кервинский подчеркнул, что Россия сменила тактику ударов. Пограничные переходы и другая инфраструктура вблизи польской границы все чаще подвергаются атакам ракет и реактивных беспилотников.

В этой связи польские власти вынуждены активно использовать дополнительные инструменты для защиты гражданского населения и противодействия потенциальным угрозам.

Инциденты вблизи польской границы

Ужесточение мер гражданской обороны произошло после серии российских атак непосредственно у границ Польши:

Остановка работы аэропортов - из-за масштабного воздушного нападения РФ на запад Украины в воздух поднимали польские и натовские истребители, а аэропорты Люблина и Жешува временно приостанавливали работу.

Взрыв возле пункта пропуска - премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил мощный взрыв всего в нескольких сотнях метров от польского пограничного перехода в Дорогуску в результате удара по украинской заправке.

Удар по железной дороге - 13 сентября российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на станции в двух километрах от границы с Польшей. Это произошло вскоре после того, как с этой же станции отправился дипломатический поезд.

Хотя воздушное пространство Польши во время этих инцидентов нарушено не было, приближенность боевых действий существенно усилила беспокойство по поводу безопасности восточного фланга страны.