У Польщі та Латвії підняли в небо бойову авіацію через загрозу атаки дронами

Насамперед авіацію в небо підняли у Латвії. Згідно з опублікованою о 22:09, в армії заявили, що для муніципалітету Краслава (знаходиться на кордоні з Білоруссю) є можлива загроза в повітряному просторі.

"Повідомляємо вам про можливу загрозу в повітряному просторі Латвії. Наразі жодних додаткових дій не потрібно. У разі зміни ситуації ви отримаєте повідомлення на свій мобільний телефон про необхідні дії", - йдеться у публікації.

Також там додали, що винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону, приведено у бойову готовність.

Вже о 22:48 авіацію підняли у Польщі. Причиною цього стала атака дронами Росії Україною, які летять у напрямку західних областей країни. У зв'язку з цим у Польщі надіслали попередження мешканцям Люблінського воєводства.

"Увага! Повітряний напад Росії на територію України. Ситуація відстежується. У повітряному просторі Республіки Польща діє польська авіація. Чекайте на подальші повідомлення", - сказано в публікації.