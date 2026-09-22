UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Польщі та Латвії підняли в небо бойову авіацію через загрозу атаки дронами

00:05 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: повідомлення отримали мешканці прикордонних регіонів Польщі та Латвії (Getty Images)

У понеділок пізно ввечері, 21 вересня, у Польщі та Латвії підняли у небо бойову авіацію через загрозу повітряної атаки. Це відбувається на тлі масованої дронової атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости у Х Державного центру безпеки Польщі та армії Латвії.

Насамперед авіацію в небо підняли у Латвії. Згідно з опублікованою о 22:09, в армії заявили, що для муніципалітету Краслава (знаходиться на кордоні з Білоруссю) є можлива загроза в повітряному просторі.

"Повідомляємо вам про можливу загрозу в повітряному просторі Латвії. Наразі жодних додаткових дій не потрібно. У разі зміни ситуації ви отримаєте повідомлення на свій мобільний телефон про необхідні дії", - йдеться у публікації.

Також там додали, що винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону, приведено у бойову готовність.

Вже о 22:48 авіацію підняли у Польщі. Причиною цього стала атака дронами Росії Україною, які летять у напрямку західних областей країни. У зв'язку з цим у Польщі надіслали попередження мешканцям Люблінського воєводства.

"Увага! Повітряний напад Росії на територію України. Ситуація відстежується. У повітряному просторі Республіки Польща діє польська авіація. Чекайте на подальші повідомлення", - сказано в публікації.

РФ атакує Європу

Нагадаємо, днями у Бюро національної безпеки Польщі заявили, що спецслужби Росії активізували дії проти інфраструктури Європи, яка забезпечує допомогу Україні. Серед цілей Москви - залізниця, мости та кордони.

Також ми писали, що Польща встановить сирени на кордоні з Україною. Причиною цього є російські атаки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЛатвіяПольщаВійна в УкраїніДрони