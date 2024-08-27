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В Польше будут судить двух "вагнеровцев", которые занимались вербовкой

Иллюстративное фото: в Польше будут судить "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В польском Кракове 9 сентября начнется суд над двумя членами частной военной компании "Вагнера". Они подозреваются в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В Польше двум гражданам РФ - Алексею Т. и Андрею Г. - предъявили обвинения в действиях в интересах иностранной спецслужбы и участии в международном объединении вооруженного характера с целью совершения преступлений террористического характера.

В частности, подозреваемые хотели завербовать поляков в ЧВК "Вагнера".

"С этой целью они расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклеек, которые позволяли установить непосредственный контакт с последующими лицами, ответственными за вербовку и организацию", - рассказали в Национальной прокуратуре Польши. 

Также фигуранты вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

Мужчины были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности в августе 2023 года в Варшаве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Что предшествовало

Напомним, в августе прошлого года на улицах Кракова заметили наклейки ЧВК "Вагнера".

На наклейках был призыв присоединиться к ЧВК и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт. Полиция на этом фоне начала расследование.

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ПольшаЧВК ВагнераСудВагнеровцы