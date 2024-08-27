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У Польщі судитимуть двох "вагнерівців", які займалися вербуванням

Ілюстративне фото: у Польщі судитимуть "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У польському Кракові 9 вересня розпочнеться суд над двома членами приватної військової компанії "Вагнера". Вони підозрюються у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У Польщі двом громадянам РФ - Олексію Т. та Андрію Г. - висунули звинувачення в діях на користь іноземної спецслужби та участі в міжнародному об'єднанні збройного характеру з метою скоєння злочинів терористичного характеру.

Зокрема, підозрювані хотіли завербувати поляків у ПВК "Вагнера".

"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт із подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію", - розповіли у Національній прокуратурі Польщі.

Також фігуранти вели пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації у Польщі.

Чоловіків затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що передувало

Нагадаємо, у серпні минулого року на вулицях Кракова помітили наліпки ПВК "Вагнера".

На наліпках був заклик приєднатися до ПВК та QR-коду, який веде на російськомовний сайт. Поліція на цьому фоні розпочала розслідування.

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ПольщаПВК ВагнераСудВагнерівці