В Польше стартовали масштабные учения возле границы с Беларусью

В среду, 17 сентября, на военном полигоне в Польше стартуют масштабные учения под названием "Железные ворота". Маневры проведут на полигоне в Оржише, который расположен примерно в 100 километрах от стратегического Сувальского коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

Детали учений

За ходом событий будут наблюдать вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также начальник Генштаба Веслав Кукула.

Маневры предусматривают совместную работу бронетанковых, механизированных, артиллерийских и воздушных подразделений.

К демонстрации привлекут танки Abrams, гаубицы K9, пусковые установки WR-40 Langusta, минометы Rak, боевые машины Rosomak с башней ZSSW-30, а также системы ПВО Piorun и Spike.

Авиационное прикрытие будут обеспечивать истребители F-35 и F-16 и ударные вертолеты AH-64 Apache.

В регионе уже дислоцируется батальонная боевая группа НАТО, в состав которой входят военные из США, Великобритании, Румынии и Хорватии.

Что известно об учениях

Учения "Железные ворота" являются частью масштабных маневров "Железный защитник" - крупнейших в Польше в 2025 году.

Они охватывают операции на суше, море и в воздухе с участием армии, Воздушных сил, ВМС, спецподразделений и территориальной обороны.

Всего в них задействованы около 30 тысяч солдат и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.

Параллельно польские военные участвуют в учениях в Литве, Латвии и на шведском острове Готланд.

Накануне подобная демонстрация состоялась в Устке, где впервые в Польше представили систему Patriot. А уже в четверг масштабные учения продолжатся на полигоне Новая Демба.