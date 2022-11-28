В Польше опровергли слухи о "планах присоединить Западную Украину"

Слухи о том, что Варшава якобы готовит проведение референдума по присоединению Западной Украины, являются фейковыми. Их цель - поссорить украинцев и поляков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Польши Лукаша Ясина в Twitter .

"Сообщения по подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной", - отметил он.

Фото: фейковый пост в соцсети (twitter.com/RzecznikMSZ)

По словам Ясина, все фото и документы, которые якобы должны подтверждать такие утверждения, являются поддельными.