В Польше опровергли слухи о "планах присоединить Западную Украину"

Слухи о том, что Варшава якобы готовит проведение референдума по присоединению Западной Украины, являются фейковыми. Их цель - поссорить украинцев и поляков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Польши Лукаша Ясина в Twitter.
"Сообщения по подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной", - отметил он.
По словам Ясина, все фото и документы, которые якобы должны подтверждать такие утверждения, являются поддельными.
Напомним, ранее стало известно, что белорусские официальные органы в очередной раз грезят, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако Варшава опровергла такие вбросы.
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