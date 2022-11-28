RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше опровергли слухи о "планах присоединить Западную Украину"

Фото: в Польше опровергли слухи о "планах присоединить западную Украину" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Слухи о том, что Варшава якобы готовит проведение референдума по присоединению Западной Украины, являются фейковыми. Их цель - поссорить украинцев и поляков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Польши Лукаша Ясина в Twitter.

"Сообщения по подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной", - отметил он.

Фото: фейковый пост в соцсети (twitter.com/RzecznikMSZ)

По словам Ясина, все фото и документы, которые якобы должны подтверждать такие утверждения, являются поддельными.

Напомним, ранее стало известно, что белорусские официальные органы в очередной раз грезят, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако Варшава опровергла такие вбросы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаЗападная УкраинаРеферендумМИД Польши