У Польщі спростували чутки про "плани приєднати Західну Україну"

Чутки про те, що Варшава нібито готує проведення референдуму щодо приєднання Західної України, є фейковими. Їхня мета - посварити українців та поляків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Польщі Лукаша Ясіна у Twitter .

"Повідомлення щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною", - зазначив він.

Фото: фейковий пост у соцмережі (twitter.com/RzecznikMSZ)

За словами Ясіна, всі фото та документи, які нібито мають підтверджувати такі твердження, є підробленими.