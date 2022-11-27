ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларуси привиделись потоки беженцев из Украины. Польша опровергает

Новина українською →
Польша, Воскресенье 27 ноября 2022 19:59
Беларуси привиделись потоки беженцев из Украины. Польша опровергает Фото: Польша опровергает заявления Беларуси о потоках беженцев из Украины, пересекающих польско-белорусскую границу (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Белорусские официальные органы в очередной раз грезят, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера координатора спецслужб Польши Станислава Жарин.

Жарин отметил, что на сайте Белорусского пограничного комитета появилась фейковая информация, в которой говорится о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь. Согласно опубликованному там графику миграционного движения, в Беларусь должны отправиться более 60 тысяч украинцев, в том числе почти 40 тысяч должны были перейти границу в Польше. Однако, по словам спикера польских спецслужб, эти данные украинских беженцев оказались фальшивыми и не соответствуют действительности.

"Белорусская пропаганда в очередной раз намекает, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, считая эту страну более безопасной, чем страны ЕС. В Минске прямо указывают, что украинские беженцы прибыли в Беларусь через страны ЕС", – отмечает он.

Спикер напомнил, что с самого начала войны России против Украины Беларусь была вовлечена в конфликт, передавала оружие российской армии и предоставила свои территории для нападения на Украину.

Вчера, 26 ноября, РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: глава Кремля перешел к имперскому террору, методами которого являются голод и война.

Кроме того, на северной границе Украины была задержана группа нелегальных мигрантов, которых туда доставили белорусские силовики и пограничники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины