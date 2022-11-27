Беларуси привиделись потоки беженцев из Украины. Польша опровергает
Белорусские официальные органы в очередной раз грезят, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако это не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера координатора спецслужб Польши Станислава Жарин.
Жарин отметил, что на сайте Белорусского пограничного комитета появилась фейковая информация, в которой говорится о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь. Согласно опубликованному там графику миграционного движения, в Беларусь должны отправиться более 60 тысяч украинцев, в том числе почти 40 тысяч должны были перейти границу в Польше. Однако, по словам спикера польских спецслужб, эти данные украинских беженцев оказались фальшивыми и не соответствуют действительности.
"Белорусская пропаганда в очередной раз намекает, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, считая эту страну более безопасной, чем страны ЕС. В Минске прямо указывают, что украинские беженцы прибыли в Беларусь через страны ЕС", – отмечает он.
Спикер напомнил, что с самого начала войны России против Украины Беларусь была вовлечена в конфликт, передавала оружие российской армии и предоставила свои территории для нападения на Украину.
Вчера, 26 ноября, РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: глава Кремля перешел к имперскому террору, методами которого являются голод и война.
Кроме того, на северной границе Украины была задержана группа нелегальных мигрантов, которых туда доставили белорусские силовики и пограничники.
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