В Польше сократили перечень украинцев, которые могут жить в центрах для беженцев

В Польше с ноября вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). Согласно последней поправке к спецзакону, сужается круг лиц, которые могут пользоваться бесплатным жильем и питанием.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.
Теперь право на проживание в OZZ имеют только люди с инвалидностью, пожилые люди и беременные женщины. Те украинцы, которые ранее платили 50% или 75% стоимости проживания, потеряли это право.
Лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью, могут оставаться в центрах только при условии, что не получают пособие по уходу (3287 злотых). Согласно закону, такая выплата не предоставляется тем, кто проживает в учреждениях постоянного ухода.
Изменения коснутся семей с тремя и более детьми, если всем детям уже исполнилось 7 лет, а также тех украинцев, которые только что прибыли в Польшу и не относятся ни к одной "уязвимой" категории.
Кроме того, беженцы, которые получают польскую пенсию, должны будут платить 15 злотых за каждый день проживания, независимо от размера пособия.
Поправка не приведет к массовому выселению. Министерство внутренних дел и администрации Польши совместно с Польским Красным Крестом ввело программу "Вместе к независимости". Она предусматривает консультации по трудоустройству, финансовую поддержку, бесплатные курсы польского языка и помощь в поиске жилья.
Как пояснили в МВДиА, цель изменений - чтобы центры коллективного проживания служили убежищем только для тех, кто действительно нуждается в помощи, а не как долгосрочное решение для всех беженцев.
Ранее РБК-Украина писало, что в Польше компании стали осторожнее нанимать работников, а конкуренция за вакансии выросла. Процесс рассмотрения резюме удлинился до 80-100 дней, количество кандидатов на одну должность удвоилось. Безработица, особенно среди молодежи, растет, как и в других странах Европы. Причины - геополитическая неопределенность и спад промышленности, хотя польская экономика пока сохраняет относительную стабильность.
Также мы рассказывали, что в Польше с февраля 2026 года ZUS начнет проверять, официально ли трудоустроены украинцы, которые получают пособие 800+. Продолжить выплаты можно будет только при условии работы одного из родителей и посещения детьми школы. Без работы помощь не будут начислять. Исключение - родители детей с инвалидностью.