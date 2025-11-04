У Польщі скоротили перелік українців, які можуть жити в центрах для біженців

Хто зможе залишатися в центрах

Тепер право на проживання в OZZ мають лише люди з інвалідністю, особи похилого віку та вагітні жінки. Ті українці, які раніше сплачували 50% або 75% вартості проживання, втратили це право.

Особи, що доглядають за людьми з інвалідністю, можуть залишатися в центрах лише за умови, що не отримують допомогу по догляду (3287 злотих). Згідно із законом, така виплата не надається тим, хто проживає у закладах постійного догляду.

Хто втратить право на проживання

Зміни торкнуться родин із трьома і більше дітьми, якщо всім дітям уже виповнилося 7 років, а також тих українців, які щойно прибули до Польщі та не належать до жодної "вразливої" категорії.

Крім того, біженці, які отримують польську пенсію, повинні будуть сплачувати 15 злотих за кожен день проживання, незалежно від розміру допомоги.

Підтримка для тих, хто має виїхати

Поправка не призведе до масового виселення. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі спільно з Польським Червоним Хрестом запровадило програму "Разом до незалежності". Вона передбачає консультації щодо працевлаштування, фінансову підтримку, безкоштовні курси польської мови та допомогу в пошуку житла.

Як пояснили у МВСіА, мета змін - щоб центри колективного проживання служили притулком лише для тих, хто справді потребує допомоги, а не як довгострокове рішення для всіх біженців.