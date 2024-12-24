В Польше рассказали, сколько поступило Украине помощи через логистический хаб в Ясенке

Через большой логистический хаб в районе польского аэропорта в Ясенке (Жешувского уезда Подкарпатского воеводства) вблизи Жешува в Украину уже было осуществлено 5 тысяч перевозок с помощью от 45 стран. Объект находится под охраной военных.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский новостной портал Wnp.pl .

Польский чиновник во время встречи с военнослужащими в POLLOG HUB в Ясенке назвал их "героями современности" страны.

В своей предрождественской речи Косиняк-Камыш отметил, что этот польский хаб "уже много месяцев оказывает поддержку и помощь Украине, которая воюет".

По словам главы Минобороны Польши, данный логистический объект является особым местом, через которое предоставляется "чрезвычайно важная" помощь для Украины.

"Без POLLOG HUB, без вашего участия невозможно было бы доставить помощь, которая поступает из 45 стран мира, невозможно было бы сделать 5000 перевозок с 40 000 транспортными средствами и вагонами, которые отправили и доставили гуманитарную и материальную помощь, а также такую, которая очень необходима, то есть военную помощь", - сказал он в обращении к военным.

Косиняк-Камыш отметил, что работа по поддержанию безопасности хаба была тяжелой, но очень необходимой.

Также он отметил, что многие польские военные не будут проводить Рождество и Сочельник со своими близкими дома, поскольку должны нести службу "в Польше, на польско-белорусской границе, когда будут защищать нашу безопасность, в подразделениях, дислоцированных по всей стране", а также в хабе в Ясенке.

Защита польского логистического хаба помощи Украине

Напомним, 20 декабря в Генштабе ВС Польши рассказали, что в Жешуве развернули системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35 для защиты логистического центра помощи Украине.

Перед этим сообщалось, что союзники по НАТО решили перебросить в Польшу больше средств ПВО для защиты логистического хаба в Жешуве, через который в Украину идет военная помощь.

Также РБК-Украина писало, что в начале декабря Норвегия пообещала передать Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра.

Кроме того, в конце ноября Германия заявила о готовности перебросить системы ПВО Patriot в Польшу для защиты ключевого логистического узла, обеспечивающего доставку материалов в Украину. Берлин планирует это сделать в начале 2025 года.