В Польше рассказали, когда могут подписать соглашение по безопасности с Украиной

Украина и Польша могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Сикорский проинформировал союзников по НАТО о продолжающихся переговорах с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности.
По его словам, переговоры "проходят хорошо".
Польский министр выразил надежду, что подписание документа состоится до июльского саммита НАТО в Вашингтоне.
Сикорский также рассказал, что по итогам переговоров в Праге удалось приблизить выработку важных решений, среди которых - усиление месседжа о будущем членстве Украины в Альянсе и создание механизма финансовой поддержки обороны Украины в размере около 40 миллиардов долларов в год. По его словам, половину этой суммы должны внести США.
В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Соглашения по безопасности с Украиной уже подписали 15 стран: Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Норвегия.
Также недавно СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на саммите лидеров G7, который состоится 13-15 июня в Италии.
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