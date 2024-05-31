RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше рассказали, когда могут подписать соглашение по безопасности с Украиной

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Польша могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Сикорский проинформировал союзников по НАТО о продолжающихся переговорах с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности. 

По его словам, переговоры "проходят хорошо".

Польский министр выразил надежду, что подписание документа состоится до июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Сикорский также рассказал, что по итогам переговоров в Праге удалось приблизить выработку важных решений, среди которых - усиление месседжа о будущем членстве Украины в Альянсе и создание механизма финансовой поддержки обороны Украины в размере около 40 миллиардов долларов в год. По его словам, половину этой суммы должны внести США.

 

 

Гарантии безопасности для Украины

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соглашения по безопасности с Украиной уже подписали 15 стран: Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Норвегия.

Также недавно СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на саммите лидеров G7, который состоится 13-15 июня в Италии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПольшаГарантии безопасности