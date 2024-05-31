В Польше рассказали, когда могут подписать соглашение по безопасности с Украиной

Гарантии безопасности для Украины

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соглашения по безопасности с Украиной уже подписали 15 стран: Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Норвегия.

Также недавно СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на саммите лидеров G7, который состоится 13-15 июня в Италии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.