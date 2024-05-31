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У Польщі розповіли, коли можуть підписати безпекову угоду з Україною

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Польща можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Сікорський  поінформував союзників по НАТО про триваючі переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди. 

За його словами, переговори "проходять добре".

Польський міністр  висловив сподівання, що підписання документа відбудеться  до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Сікорський також розповів, що за підсумками переговорів в Празі вдалося наблизити вироблення важливих рішень, серед яких - посилення меседжу про майбутнє членство України в Альянсі та створення механізму фінансової підтримки оборони України в розмірі близько 40 мільярдів доларів на рік. За його словами, половину цієї суми мають внести США.

 

 

Гарантії безпеки для України

Минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Безпекові угоди з Україною вже підписали 15 країн: Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Норвегія.

Також нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки на саміті лідерів G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.

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НАТОПольщаГарантії безпеки