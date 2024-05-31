У Польщі розповіли, коли можуть підписати безпекову угоду з Україною

Гарантії безпеки для України

Минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Безпекові угоди з Україною вже підписали 15 країн: Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Норвегія.

Також нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки на саміті лідерів G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.

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