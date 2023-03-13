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В Польше рассказали, для чего создают самую большую армию в Европе

Фото: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на то, что Польша входит в Североатлантический альянс, страна планирует укреплять свои вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio, которое цитирует премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы она обладала достаточной силой сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать", - заявил политик.

Моравецкий призвал всех граждан учиться обращаться с оружием - посещать полигоны и практиковаться в стрельбе.

Напомним, Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.

К слову, страна дополнительно заказала для своей армии 70 тысяч автоматических винтовок Grot. Соглашение с производителем 2 января подписал министр обороны Мариуш Блащак.

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Польша