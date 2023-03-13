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У Польщі розповіли, для чого створюють найбільшу армію в Європі

Фото: Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Олег Васьків

Попри те, що Польща входить до Північноатлантичного альянсу, країна планує зміцнювати свої збройні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio, яке цитує прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати", - заявив політик.

Моравецький закликав усіх громадян вчитися поводженню зі зброєю - відвідувати полігони й практикуватися у стрільбі.

Нагадаємо, Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

До слова, країна додатково замовила для своєї армії 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot. Угоду з виробником 2 січня підписав міністр оборони Маріуш Блащак.

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Польща