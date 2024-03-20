В Польше начались масштабные протесты фермеров

По данным польской полиции, акции были объявлены в 580 местах с общим числом участников до 70 тысяч человек.

Протесты направлены, в частности, против так называемой "Зеленой сделки" ЕС по защите климата и окружающей среды, а также против дешевого импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Протесты фермеров в Польше

Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

Польские СМИ сообщают, что польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

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