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В Польше раскритиковали противников помощи Украине на фоне массированного удара РФ

19:00 19.07.2026 Вс
2 мин
Что сказал польский министр?
aimg Валерия Абабина
Фото: Министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиш (getty images)

В Польше после ночного удара РФ по Украине назвали призывы ослабить помощь оторванными от реальности Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в X.

Ночью против 19 июля Россия нанесла массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Украине - основной целью стал Киев.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сразу отреагировал на атаку и подверг резкой критике тех, кто в самой Польше выступает против помощи Украине.

По его словам, нынешний удар РФ и информация о подготовке к масштабной российской мобилизации – лишнее доказательство ошибочности призывов сократить поддержку Киева

"Россия нанесла мощнейшую атаку баллистическими и крылатыми ракетами по Украине с начала вторжения и объявляет о подготовке к масштабной военной мобилизации. Это демонстрирует, насколько оторваны от реальности голоса, призывающие к ослаблению поддержки Украины или препятствованию модернизации польской армии", - говорится в заявлении.

Министр также подчеркнул, что Варшава будет делать все, чтобы российские ракеты никогда не достигли польской территории.

"Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы российские ракеты никогда не достигли Польши, а наша безопасность никогда не оказалась под угрозой. Мы не уступим!" - добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, ночью против 19 июля Россия нанесла один из самых существенных ракетных ударов по Киеву. Владимир Зеленский назвал его одной из самых масштабных баллистических атак на столицу с начала полномасштабной войны.

Между тем, в Польше продолжается внутренняя политическая дискуссия об объеме помощи Украине.

В начале июля Косиняк-Камыш отстоял решение о передаче Киеву ракет в системы Patriot, несмотря на резкую критику со стороны президента Кароля Навроцкого.

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