В Польше проведут заседание Совета нацбезопасности возле границе с Беларусью, - СМИ

Сложная ситуация на границе

Отметим, на границе Польши с Беларусью последние несколько месяцев происходят провокации с участием мигрантов.

В частности, недавно стало известно, что при незаконной попытке пересечения границы белорусскими мигрантами один из польских военных получил серьезные ножевые ранения. Он погиб в больнице.

На этом фоне президент Польши Анджей Дуда решил созвать заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе. Оно пройдет в понедельник, 10 июня.

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