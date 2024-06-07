RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше проведут заседание Совета нацбезопасности возле границе с Беларусью, - СМИ

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские власти решили провести заседание Совета нацбезопасности в Подляском воеводстве, которое граничит с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

По данным издания, заседание Совета нацбезопасности, которое созвал президент Польши Анджей Дуда, состоится в городе Белосток. Населенный пункт находится в 50 километрах от границы с Беларусью. 

Также планируется, что чиновники посетят границу с Беларусью.

При этом журналисты уточняют, что заседание будет засекреченным - ее закроют для публики. 

Сложная ситуация на границе

Отметим, на границе Польши с Беларусью последние несколько месяцев происходят провокации с участием мигрантов.

В частности, недавно стало известно, что при незаконной попытке пересечения границы белорусскими мигрантами один из польских военных получил серьезные ножевые ранения. Он погиб в больнице.

На этом фоне президент Польши Анджей Дуда решил созвать заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе. Оно пройдет в понедельник, 10 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольшаАнджей Дуда