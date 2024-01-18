В Польше продлили временную защиту для украинцев еще на год

Власти Польши снова продлили на год действие механизма временной защиты для граждан Украины, который был запущен исполнительным решением Совета Европейского союза в марте 2022 года. Теперь обновленный срок действует до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского правительства .

Отмечается, что таким образом срок действия сертификатов временной защиты, выданных до сих пор, также продлен аналогичным образом.

"Лица, получившие справку о временной защите от Управления по делам иностранцев со сроком действия 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года или 4 марта 2024 года, не должны подавать документы на получение новых документов. Эти сертификаты будут действительны до 4 марта 2025 года", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что положения не дают правовых оснований для замены уже выданных удостоверений в связи с продлением временной защиты.

Так, в документах есть соответствующая отметка о продлении срока их действия, соответственно иностранцы, уже получившие сертификаты, могут продолжать использовать их в качестве документов на жительство, подтверждающих их легальный статус, пояснили в правительстве Польши.

Временная защита беженцев из Украины в Польше

Напомним, механизм временной защиты был принят в начале весны 2022 года после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий механизм дает беженцам из Украины, в частности, одинаковые с гражданами стран ЕС права на труд, социальное и медицинское обслуживание, образование. Защита закреплена в директиве Евросоюза.