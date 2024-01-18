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У Польщі продовжили тимчасовий захист для українців ще на рік

Четвер 18 січня 2024 16:21
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У Польщі продовжили тимчасовий захист для українців ще на рік Фото: українські біженці у Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Влада Польщі знову продовжила на рік дію механізму тимчасового захисту для громадян України, який був запущений виконавчим рішенням Ради Європейського союзу у березні 2022 року. Тепер оновлений термін чинний до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польського уряду.

Зазначається, що таким чином, термін дії сертифікатів тимчасового захисту, виданих до цього часу, також подовжено аналогічним чином.

"Особи, які отримали довідку про тимчасовий захист від Управління у справах іноземців із терміном дії 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не повинні подавати документи на отримання нових документів. Ці сертифікати будуть дійсні до 4 березня 2025 року", - йдеться у заяві.

У прес-службі додали, що положення не дають правових підстав для заміни вже виданих посвідчень у зв'язку з продовженням тимчасового захисту.

Так, у документах є відповідна відмітка стосовно продовження терміну їхньої дії, відповідно іноземці, які вже отримали сертифікати, можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній легальний статус, пояснили в уряді Польщі.

Тимчасовий захист біженців з України у Польщі

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту був ухвалений на початку весни 2022 року, після широкомасштабного вторгення РФ в Україну.

Відповідний механізм дає біженцям з України, зокрема, однакові з громадянами країн ЄС права на працю, соціальне та медичне обслуговування, освіту. Захист закріплений в директиві Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше у січні у польському Міністерстві закордонних справ закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

Додамо, нещодавно Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee) дослідив ситуацію та проблеми українських біженців у Польщі. Були названі основні проблеми, з якими стикаються у цій країні громадяни України.

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