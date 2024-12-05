В Польше пригрозили России закрыть все оставшиеся в стране консульства

Что предшествовало

Сегодня Российская Федерация заявила, что закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Это якобы ответ на ранние заявления Польши.

"Руководствуясь принципом взаимности, "persona non grata" объявлены три дипломатических работника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", - заявили в МИД России.

Ведь в конце октября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии в Познани российского консульства. Тогда это объяснили тем, что Польша защищает себя как страну и своих граждан от влияния России.

Кроме Познани в Польше есть еще два генеральных консульства России - в Кракове и Гданьске.

Реакция Польши на действия РФ

Сегодня Сикорский заявил, что решение о закрытии российского консульства в Познани было принято в ответ на влияние РФ на Польшу.

"Ранее мы приняли решение ограничить районы Польши, куда могут ездить российские дипломаты. Этого было недостаточно, чтобы предупредить их, что мы знаем, что они делают. Поэтому мы сделали следующий шаг. И если диверсионные и террористические акты будут продолжаться, я закрою остальные российские консульские учреждения в Польше", - сказал Сикорский.

Также Сикорский заявил, что Польша ожидала таких действий России и что это российское решение было принято "с достойным равнодушием".

Дипломатические отношения Польши и России

Дипломатические отношения между Польшей и Россией значительно обострились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Польша стала одним из ключевых союзников Украины, предоставляя военную, гуманитарную и политическую помощь. Это, наряду с другими аспектами российской агрессии, вызвало дальнейший рост напряженности между Варшавой и Москвой.

В мае 2022 года Польша выслала нескольких российских дипломатов, обвинив их в шпионаже, и разорвала значительную часть экономических и энергетических связей с РФ. Варшава также активно поддерживает санкции ЕС против России и выступает за их усиление.

Польша настаивает на усилении международного давления на Россию, оставаясь открытой для приема украинских беженцев и поддержки Киева. Варшава продолжает призывать к изоляции РФ и критикует ее действия на международной арене.