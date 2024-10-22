Приказали "поджечь Вроцлав": в Польше российский диверсант дал признательные показания

Задержанный в феврале в Польше 51-летний гражданин Украины Сергей С. признался, что "российские службы приказали ему поджечь Вроцлав".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которое цитирует Wiadomosci .

По словам Сикорского, показания задержанного свидетельствуют о том, что Кремль планировал аналогичные действия по всей Европе.

"У нас есть и другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах России по дальнейшим поджогам. Завтра я объявлю решения МИД по этому поводу", - сказал министр.

Сергея С. задержали в середине февраля сотрудники Службы внутренней безопасности. Мужчина предположительно готовился к проведению диверсий во Вроцлаве, например, к поджогу объектов, расположенных вблизи критической инфраструктуры. Сообщается, что это должен был быть лакокрасочный завод.



Недавно подозреваемый заключил соглашение с прокуратурой. Однако окружной суд Вроцлава отклонил его. По мнению суда, наказание в виде 3 лет лишения свободы является слишком мягким. По процедуре прокуратура должна предъявить новое обвинительное заключение, а дело будет вестись в обычном судебном порядке с допросом свидетелей и анализом всех доказательств.