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Польша закрыла консульство РФ в Познани

Вторник 22 октября 2024 18:26
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Польша закрыла консульство РФ в Познани Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Польша закрывает генеральное консульство Российской Федерации в городе Познань. Это связано с тем, что Россия ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Как министр иностранных дел, мой долг – решительно реагировать. Первый шаг – закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг", – заявил глава польского МИД.

По его словам, таким образом, Польша защищает себя как страну и своих граждан от влияния России.

Стоит также отметить, что в Польше есть три генеральных консульства России – кроме Познани, это Краков и Гданьск.

Дипломатические отношения Польши и России

Дипломатические отношения между Польшей и Россией существенно ухудшились после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Польша стала одним из самых больших союзников Украины, оказывая ей военную, гуманитарную и политическую поддержку. Поэтому и другие события, связанные с российской агрессией, напряжение между Варшавой и Москвой продолжает расти.

В мае 2022 года Польша объявила о высылке ряда российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Также были разорваны многие экономические и энергетические связи с Россией. Польша стала одной из стран, активно поддерживающей санкции против России, инициированные Европейским Союзом.

Варшава выступает за усиление европейских санкций и международного давления на Россию, одновременно сохраняя открытую позицию по принятию украинских беженцев и помощи Киеву в его борьбе. С ухудшением ситуации на фронте Польша продолжает критиковать Россию на международной арене и призывать к ее изоляции.

На днях в Польше 51-летний гражданин Украины признался, что "российские службы приказали ему поджечь Вроцлав".

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Российская Федерация Польша Дипломатические отношения
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