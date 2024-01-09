В Польше в президентском дворце полиция задержала бывших руководителей МВД

В столице Польши Варшаве полицейские задержали в президентском дворце депутатов от партии "Права и справедливости" (PiS) экс-министра внутренних дел и его заместителя Мариуша Каминского и Мацея Вонсика во исполнение постановления суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) замглавы МВД Польши Чеслава Мрочека и TVN24 .

Они ранее были осуждены на два года заключения по так называемому "земельному делу". Оба политика сегодня, 9 января, были доставлены в отделение полиции на улице Гренадеров в варшавском районе Прага.

"Постановление суда полиция получила сегодня утром. По имеющейся у меня информации, экс-депутаты оставались в Офисе президента еще до того, как полиция получила документы из суда... Задержаны согласно постановлению суда", - написал Мрочек.

Перед этим премьер-министр Дональд Туск, высказываясь об информации о пребывании фигурантов в президентском дворце, призвал главу государства Анджея Дуду не препятствовать правосудию. Также сообщалось, что представители правоохранительных органов проверяли выезжавшие из здания автомобили в поисках осужденных политиков.

По данным журналистов, Вонсика и Каминского задержали на территории президентского дворца около 19.30. В это время Дуда отправился на проведение встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

На фоне задержания двух польских политиков перед президентским дворцом собрались сотни протестующих по инициативе партии "Право и справедливость", членами которой являются Каминский и Вонсик, пишет Reuters. Толпа скандировала "Свободу политзаключенным" и "Позор!"

Что предшествовало

Ранее в декабре решением суда польские депутаты и бывшие руководители МВД и Центрального антикоррупционного бюро (СВА) Каминский и Вонсик были приговорены к 2 годам лишения свободы. Они проходили по "земельному делу" в Мазурском воеводстве.

В 2015 году, через несколько недель после того, как PiS пришла к власти, Дуда помиловал Каминского, который был осужден за злоупотребление властью на предыдущем посту главы Центрального антикоррупционного бюро Польши. Это позволило ему стать министром внутренних дел.