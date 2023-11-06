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Завладение землей на 123 млн гривен. Суд избрал меру пресечения нардепу Горвату

Понедельник 06 ноября 2023 14:38
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Завладение землей на 123 млн гривен. Суд избрал меру пресечения нардепу Горвату Фото: народный депутат Роберт Горват (facebook.com/R.Gorvat)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения народному депутату группы "Доверие" Роберту Горвату. Его подозревают в завладении землей на Закарпатье, из-за чего государству нанесено более 123 млн гривен ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

Следователь судья ВАКС Олег Федоров определил Горвату 26,84 млн гривен залога с возложением ряда обязанностей.

На политика, в частности, возложили обязанность носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, прибывать по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.

В чем обвиняют Горвата

В Украине стражи порядка раскрыли схему завладения государственными земельными участками общей площадью 323 га. В причастности подозревается действующий народный депутат Роберт Горват.

По данным следствия, в 2016-2019 годах нардеп разработал схему завладения земельными участками общей площадью 323 га, которые находились в постоянном использовании государственного предприятия. Политик для этого воспользовался своим влиянием на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей.

После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физическим лицам. А они потом продали их компании, подконтрольной организатору схемы.

В результате таких действий государству причинено более 123 млн гривен ущерба.

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