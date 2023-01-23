В Польше объяснили, когда отправят Германии запрос о танках Leopard

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау во время выступления в Брюсселе.

По словам Рау, запрос будет направлен после того, как будет сформирована соответствующая коалиция государств.

"Дело в том, чтобы Польша не была одинокой, чтобы была большая группа стран-единомышленников. Важно, что это значимая бронетанковая часть на поле боя", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Польша настроена доставить в Украину танки, несмотря на то, какие решения примут другие страны.