Польша отправит Германии официальный запрос на передачу Украине танков Leopard-2

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы будем запрашивать такое разрешение, но это вопрос второстепенный. Даже если бы мы не получили этого разрешения... мы бы все равно перебросили наши танки вместе с другими в Украину", - сказал Моравецкий журналистам.

По его словам, условием для Польши на данный момент является "создание хотя бы небольшой коалиции стран".

Премьер Польши также отметил необходимость давления на Германию по этому вопросу. "Давление имеет смысл, потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии направила несколько иное сообщение, которое вселяет надежду на то, что Германия не только не будет блокировать, но наконец-то передаст тяжелую технику, современную технику в помощь Украине", - сказал Моравецкий.

Отметим, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет против, если Польша отправит в Украину свои танки Leopard-2 немецкого производства.