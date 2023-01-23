У Польщі пояснили, коли відправлять Німеччині запит щодо танків Leopard

Влада Полщі направить у Німеччину офіційний запит про постачання танків "Leopard 2" Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау під час виступу у Брюселі.
За словами Рау, запит буде направлено після того, як сформується відповідна коаліція держав.
"Річ у тім, щоб Польща не була самотньою, щоб була більша група країн-однодумців. Важливо, що це значуща бронетанкова частина на полі бою", - сказав він.
Мінстр підкреслив, що Польща налаштована доставити в Україну танки не дивлячись на те, які рішення приймуть інші країни.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні роти танків Leopard 2, але в рамках міжнародної коаліції.
Пізніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна направить запит Німеччини щодо передачі танків Україні, але єдиною умовою поставок для Варшави є наявність "хоча б невеликої коаліції країн".
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