В Польше предупредили Украину о сложных вступительных переговорах с ЕС

"Я хотел бы подчеркнуть, что Украина выполнила все условия, определенные Еврокомиссией, чтобы начать официальный процесс переговоров о вступлении", - сказал Шлапка.

Министр напомнил, что на следующей неделе должна пройти межправительственная конференция Украина-ЕС, где и начнутся переговоры.

Вместе с тем Шлапка подчеркнул, что процесс переговоров будет сложным.

"Это потребует от Украины сохранения текущего темпа реформ, это не о том, чтобы ставить галочки, а о том, чтобы менять страну", - сказал польский министр, отметив что, например, переговоры в аграрной сфере будут сложными.

По словам чиновника, в Польше понимают, что Украина находится в сложной ситуации, но и украинское общество должно понимать - у Польши, Германии, Франции есть собственные интересы. Поэтому необходимо совместно находить лучшие решения.

Шлапка отметил, что его страна может помочь Украине на пути в ЕС, поскольку она уже 20 лет в ЕС и знает европейские процедуры, а также имеет относительно свежий опыт переговоров о вступлении.

Он вместе со своей немецкой коллегой добавил, что ожидает от Украины хороших результатов в следующих сферах: верховенство права, борьба с коррупцией, защита местного самоуправления, свобода слова и т.д.

Важность визита польского и немецкого министров

Стоит заметить, что брифинг прошел после второго заседания в формате Веймарский треугольник (Польша/Германия/Франция) + Украина.

Стефанишина сказала, что французский министр не смог приехать из-за досрочных выборов во Франции, поэтому Франция была представлена ​​на уровне посла.

"Мне очень важно, что этот визит (Шлапки и Люрманн - ред.) проходит менее чем за неделю до первой межправительственной конференции, перед которой будет заседание министров европейских дел (стран-членов ЕС - ред.), где будут рассматриваться вопросы реформ в Украине и институций, которые существуют в Украине в рамках этих реформ" - сказала Стефанишина

По ее словам, в ходе переговоров с чиновниками Польши и Германии были обсуждены следующие шаги по открытию первых переговорных глав.