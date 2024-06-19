У Польщі попередили Україну про складні вступні переговори з ЄС

"Я хотів би наголосити, що Україна виконала всі умови, визначені Єврокомісією, щоб розпочати офіційний процес переговорів про вступ", - сказав Шлапка.

Міністр нагадав, що наступного тижня має відбутися міжурядова конференція Україна-ЄС, де й розпочнуться переговори.

Водночас Шлапка наголосив, що процес переговорів буде складним.

"Це вимагатиме від України збереження поточного темпу реформ, це не про те, щоб ставити галочки, а про те, щоб міняти країну", - сказав польський міністр, зазначивши, що, наприклад, переговори в аграрній сфері будуть складними.

За словами чиновника, у Польщі розуміють, що Україна перебуває у складній ситуації, але й українське суспільство має розуміти - у Польщі, Німеччині, Франції є власні інтереси. Тому необхідно спільно знаходити найкращі рішення.

Шлапка зазначив, що його країна може допомогти Україні на шляху до ЄС, оскільки вона вже 20 років у ЄС і знає європейські процедури, а також має відносно свіжий досвід переговорів про вступ.

Він разом зі своєю німецькою колегою додав, що очікує від України хороших результатів у наступних сферах: верховенство права, боротьба з корупцією, захист місцевого самоврядування, свобода слова тощо.

Важливість візиту польського та німецького міністрів

Варто зауважити, що брифінг відбувся після другого засідання у форматі Веймарський трикутник (Польща/Німеччина/Франція) + Україна.

Стефанішина сказала, що французький міністр не зміг приїхати через дострокові вибори у Франції, тому Франція була представлена ​​на рівні посла.

"Мені дуже важливо, що цей візит (Шлапки та Люрманн - ред.) відбувається менш ніж за тиждень до першої міжурядової конференції, перед якою буде засідання міністрів європейських справ (країн-членів ЄС - ред.), де розглядатимуться питання реформ в Україні та інституцій, які існують в Україні в рамках цих реформ" - сказала Стефанішина

За її словами, під час переговорів з чиновниками Польщі та Німеччини було обговорено наступні кроки щодо відкриття перших переговорних глав.