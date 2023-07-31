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В Польше показали танки Leopard, которые восстанавливают для ВСУ

Новина українською →
Польша, Понедельник 31 июля 2023 15:03
В Польше показали танки Leopard, которые восстанавливают для ВСУ Фото: в Польше показали танки Leopard, которые восстанавливают для ВСУ (twitter.com/PGZ_pl)
Автор: Наталия Гурковская

В Польшу прибыли первые танки Вооруженных Сил Украины Leopard 2A4 для ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Polska Grupa Zbrojeniowa.

Именно это предприятие в Польше является главным бронетанковым предприятием страны и не только ремонтирует Leopard 2A4. Также именно здесь проводится их модернизация до Leopard 2PL. Также "Bumar-Łabędy" занимается ремонтом и модернизацией советской техники.

На кадрах можно увидеть довольно сильно поврежденный танк. В частности, не просматривается башня, которая могла быть снята для транспортировки на другом трале. То есть это свидетельствует о том, что здесь ремонтируют и достаточно поврежденную технику.

Следует отметить и тот факт, что сейчас решен вопрос с ремонтом танков Leopard 2A4, чего нельзя сказать о танках Leopard 2A6. Правительства Германии и Польши пока не могут согласовать вопрос стоимости ремонта.

Танки для Украины

После того как западные партнеры согласовали поставки танков для Украины, Польша начала вести переговоры об открытии на ее территории сервисного центра для их обслуживания. Его хотели запустить еще в мае, но переговоры между Польшей и Германии затянули этот момент. 22 июля стало известно, что в Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard.

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