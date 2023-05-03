В Польше начались крупнейшие военные учения года Anakonda 23

"В рамках самых масштабных нынешних учений под кодовым названием Anakonda 23, со 2 по 26 мая этого года, солдаты и военная техника Вооруженных сил Польши и союзных армий будут ездить по дорогам большинства воеводств Польши", - говорится в заявлении.

Военные призвали местных жителей не публиковать фотографии и информацию о перемещении войск.

"Не публикуйте информацию и фотографии, демонстрирующие передвижение войск. Не сообщайте о местонахождении, датах и времени прохождения военных колонн. Любые непродуманные действия в сети, особенно в условиях текущей геополитической ситуации в мире, с показом важных военных объектов, установки и устройства могут иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны", - просят армейцы.

Также водителей просят быть особенно внимательны в случае встречи на дороге военной техники, и напомнили, что въезд между едущими колонной транспортными средствами запрещен.

Что известно об учениях Anakonda 23

Нынешние учения Anakonda - уже девятые по счету крупные маневры польской армии. Мероприятия тесно координируются с американским Defender 23 и шведским Aurora 23 в рамках учений союзников вдоль восточного фланга НАТО, передает tvn24.

В этом году "Анаконда" состоит из четырех частей: студийных учений боевых игр стратегического и оперативного уровней, комбинированных военных учений, командно-штабных учений с использованием компьютера и экспериментальных учений.

В них примут участие более 12 тысяч польских военных и несколько сотен из стран НАТО и партнеров: США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Турции.

Особое внимание будет уделено проведению операций союзников в регионе Балтийского моря.

Обучение в рамках активной части будет проводиться на польских полигонах и за рубежом: в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.

Среди вооружений, используемых во время учений, будут: танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубицы K9 Thunder и AHS Krab и реактивные установки Langusta.