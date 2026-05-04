В Польше начали принимать заявки на карты CUKR: что нужно знать украинцам

Украинцы в Польше с 4 мая могут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту побыту CUKR. Она дает право легально находиться в стране в течение трех лет и открывает новые возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Главное: Кто имеет право: Граждане Украины со статусом PESEL UKR, которые непрерывно находились в Польше не менее 365 дней и имели этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года.

Срок действия: Карта выдается на три года.

Преимущества: Право на работу без разрешений, возможность открыть бизнес и свободные путешествия по странам Шенгена.

Процедура: Заявки подаются исключительно онлайн через систему MOS.

Стоимость: Общая сумма составляет 440 злотых.

Статус в ЕС: Период проживания по этой карте учитывается для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Кто может получить карту CUKR

Речь идет о гражданах Украины и членах их семей, в частности супругов, которые имеют статус временной защиты в Польше.

Подать заявку могут только те, кто одновременно соответствует нескольким условиям:

имеет активный номер PESEL UKR на момент подачи заявления;

имел этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года;

сохраняет его и на момент получения карты;

находится в статусе UKR непрерывно не менее 365 дней.

Как подать заявку

Заявления принимают исключительно онлайн через специальную систему MOS. Это означает, что украинцам не нужно записываться в учреждения или стоять в очередях.

В то же время оформление не является полностью бесплатным:

340 злотых нужно оплатить как гербовый сбор;

еще 100 злотых - за изготовление самой карты.

Когда могут отказать

Карту не выдадут, если:

лицо внесено в перечень нежелательных для пребывания в Польше;

есть запрет на въезд в Шенгенской системе;

существуют риски для безопасности или общественного порядка.

Какие права дает новая карта

Карта CUKR фактически приравнивает возможности украинцев к условиям, которые имеют граждане Польши во многих сферах.

В частности она позволяет:

легально жить в Польше три года;

работать без дополнительных разрешений;

открывать бизнес;

путешествовать по странам Шенгена до 90 дней в течение 180 дней.

Важно, что этот период проживания также будет засчитываться в стаж для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.