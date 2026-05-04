В Польше начали принимать заявки на карты CUKR: что нужно знать украинцам
Украинцы в Польше с 4 мая могут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту побыту CUKR. Она дает право легально находиться в стране в течение трех лет и открывает новые возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Главное:
- Кто имеет право: Граждане Украины со статусом PESEL UKR, которые непрерывно находились в Польше не менее 365 дней и имели этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года.
- Срок действия: Карта выдается на три года.
- Преимущества: Право на работу без разрешений, возможность открыть бизнес и свободные путешествия по странам Шенгена.
- Процедура: Заявки подаются исключительно онлайн через систему MOS.
- Стоимость: Общая сумма составляет 440 злотых.
- Статус в ЕС: Период проживания по этой карте учитывается для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.
Кто может получить карту CUKR
Речь идет о гражданах Украины и членах их семей, в частности супругов, которые имеют статус временной защиты в Польше.
Подать заявку могут только те, кто одновременно соответствует нескольким условиям:
- имеет активный номер PESEL UKR на момент подачи заявления;
- имел этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года;
- сохраняет его и на момент получения карты;
- находится в статусе UKR непрерывно не менее 365 дней.
Как подать заявку
Заявления принимают исключительно онлайн через специальную систему MOS. Это означает, что украинцам не нужно записываться в учреждения или стоять в очередях.
В то же время оформление не является полностью бесплатным:
- 340 злотых нужно оплатить как гербовый сбор;
- еще 100 злотых - за изготовление самой карты.
Когда могут отказать
Карту не выдадут, если:
- лицо внесено в перечень нежелательных для пребывания в Польше;
- есть запрет на въезд в Шенгенской системе;
- существуют риски для безопасности или общественного порядка.
Какие права дает новая карта
Карта CUKR фактически приравнивает возможности украинцев к условиям, которые имеют граждане Польши во многих сферах.
В частности она позволяет:
- легально жить в Польше три года;
- работать без дополнительных разрешений;
- открывать бизнес;
- путешествовать по странам Шенгена до 90 дней в течение 180 дней.
Важно, что этот период проживания также будет засчитываться в стаж для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.
Важно, что украинцы со статусом PESEL UKR с 2025 года могут оформить карту CUKR в Польше, однако она предусматривает другие условия социальной защиты, поэтому придется выбирать между новым статусом и действующей временной защитой.